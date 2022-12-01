Стефанишина: все 30 стран НАТО согласились принять Украину в альянс

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина утверждает, что все государства Североатлантического альянса одобрили вступление Киева в НАТО.

1 декабря украинский вице-премьер Ольга Стефанишина публично заявила, что Киев адресовал запрос на вступление в НАТО всем тридцати членам Североатлантического альянса. По словам Стефанишиной, все государства НАТО выразили согласие на членство Украины в организации.

Ольга Стефанишина уверена, что таким образом Североатлантический альянс посылает сигнал России, выражая несогласие с проведением спецоперации в Украине.