Гладков: ВСУ обстреляли село Муром в Белгородской области, ранив человека
2022-12-01 18:29
Вячеслав Гладков рассказал об обстреле российской деревни украинскими военными в Шебекинском районе Белгородской области.
Вечером четверга губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где рассказал, что сегодня бойцы вооружённых сил Украины обстреляли приграничное село Муром в Шебекинском районе региона, что привело к ранению одного мирного жителя.
По словам Гладкова, состояние мужчины оценивается как средней степени тяжести, и он уже доставлен в Центральную районную больницу, где находится под присмотром врачей.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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