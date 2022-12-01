Гладков: ВСУ обстреляли село Муром в Белгородской области, ранив человека

Вячеслав Гладков рассказал об обстреле российской деревни украинскими военными в Шебекинском районе Белгородской области.

Вечером четверга губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где рассказал, что сегодня бойцы вооружённых сил Украины обстреляли приграничное село Муром в Шебекинском районе региона, что привело к ранению одного мирного жителя.

По словам Гладкова, состояние мужчины оценивается как средней степени тяжести, и он уже доставлен в Центральную районную больницу, где находится под присмотром врачей.