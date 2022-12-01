Михаил Волков станет новым главой «Почты России»

Михаил Волков в ближайшее время сменит Максима Акимова на посту главы «Почты России».

1 ноября несколько крупных российских СМИ сообщили о том, что Михаил Волков, который в настоящее время возглавляет «Национальную лотерею», станет новым руководителем «Почты России».

Отмечается, что директива о назначении Волкова на место Максима Акимова, который с 2020 года занимает должность главы «Почты России» уже подписана.