Глава МИД Австрии Шалленберг призвал Россию начать переговоры с Украиной

Глава австрийского МИДа Александер Шалленберг уверен, что Москва и Киев обязаны возобновить переговорный процесс.

1 декабря министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг публично заявил, что считает целесообразным немедленное возобновление мирного переговорного процесса между делегациями от Киева и Москвы. При этом Шалленберг выразил уверенность, что инициатива о начале нового раунда переговоров должна исходить именно от России.

В связи с этим Александер Шалленберг призвал российское правительство незамедлительно вывести военный контингент РФ с территории Украины, создав предпосылки к переговорам.