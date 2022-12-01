Глава МИД Австрии Шалленберг призвал Россию начать переговоры с Украиной
2022-12-01 18:36
Глава австрийского МИДа Александер Шалленберг уверен, что Москва и Киев обязаны возобновить переговорный процесс.
1 декабря министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг публично заявил, что считает целесообразным немедленное возобновление мирного переговорного процесса между делегациями от Киева и Москвы. При этом Шалленберг выразил уверенность, что инициатива о начале нового раунда переговоров должна исходить именно от России.
В связи с этим Александер Шалленберг призвал российское правительство незамедлительно вывести военный контингент РФ с территории Украины, создав предпосылки к переговорам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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