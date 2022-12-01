Каллас: отключение электричества в Эстонии возможно из-за дефицита энергии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас утверждает, что население её страны может столкнуться с отключением электроэнергии.

В четверг эстонский премьер-министр Кая Каллас сообщила, что текущей зимой страны Балтии и Эстония в частности могут испытывать перебои с подачей электроэнергии в частные домовладения, поскольку сейчас Россия не поставляет 1000 мегаватт в балтийскую энергетическую биржу Nord Pool.

По мнению Каллас, в настоящее время Таллин должен вводить либо почасовое отключение электроэнергии, либо прибегнуть к другим способам её экономии.