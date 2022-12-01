Макрон: Франция и США должны быть «братьями по оружию» в конфликте на Украине

Эммануэль Макрон призвал Париж и Вашингтон стать "братьями по оружию" в украинском военном кризисе.

Вечером четверга президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Соединённые Штаты с рабочим визитом, где провёл переговоры с американским президентом Джо Байденом. На пресс-конференции перед беседой с президентом США Макрон выразил уверенность в том, что американские и французские солдаты вновь должны быть "братьями по оружию" из-за российской спецоперации в Украине.

При этом Эммануэль Макрон апеллировал к опыту союзничества Соединённых Штатов и Франции в годы Второй мировой войны, когда обе страны сражались против нацистской Германии.