Макрон: Франция и США должны быть «братьями по оружию» в конфликте на Украине
2022-12-01 18:47
Эммануэль Макрон призвал Париж и Вашингтон стать "братьями по оружию" в украинском военном кризисе.
Вечером четверга президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Соединённые Штаты с рабочим визитом, где провёл переговоры с американским президентом Джо Байденом. На пресс-конференции перед беседой с президентом США Макрон выразил уверенность в том, что американские и французские солдаты вновь должны быть "братьями по оружию" из-за российской спецоперации в Украине.
При этом Эммануэль Макрон апеллировал к опыту союзничества Соединённых Штатов и Франции в годы Второй мировой войны, когда обе страны сражались против нацистской Германии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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