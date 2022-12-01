Колесникова переведена из реанимации в хирургическое отделение в тяжёлом состоянии

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова была доставлена в отделение хирургии после того, как была госпитализирована в реанимациб.

Издание "РИА Новости" уведомляет, что представитель предвыборного штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, которая находилась в заключении одной из белорусских тюрем, была доставлена в хирургическое отделение после выписки из реанимации, куда её госпитализировали 28 ноября.

По данным адвоката Колесниковой, причиной её госпитализации является острая прободная язва, которая привела к тому, что оппозиционерка находится в тяжёлом состоянии.