ФИФА объявила о назначении Стефани Фраппар главным судьей матча в Катаре между Германией и Коста Рикой
2022-12-01 18:53
Впервые в истории главным судьей матча на ЧМ мира была назначена женщина, это француженка Стефани Фраппар: о назначении заявила ФИФА
В 22 по Москве в Катаре пройдет исторический матч между сборными Германии и Коста Рики, главным судьей в котором впервые станет женщина, французский рефери Стефани Фраппар.
Ассистировать ей будут мексиканка Карен Диас Медина и бразильянка Неуза Бэк, а четвертым судьей станет Саид Мартинес родом из Гондураса.
Стефани Фраппар опытный судья. Ей уже удалось обслуживать престижный матч Лиги чемпионов в 2020-м году. Тогда встречались киевский Динамо и туринский Ювентус.
Опубликовано: Эльза Ли
Глава СНБО Украины Данилов призвал уничтожить Россию как государство
Сборная Германии вслед за Бельгией сенсационно вылетает с Чемпионата мира-2022
Росгвардия захватила секретные документы об упадке морального состояния ВСУ
У 89-летней Татьяны Дорониной неожиданно объявилась «племянница»
Медведев заявил о необходимости сохранить нацистские символы с Украины