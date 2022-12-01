ФИФА объявила о назначении Стефани Фраппар главным судьей матча в Катаре между Германией и Коста Рикой

Впервые в истории главным судьей матча на ЧМ мира была назначена женщина, это француженка Стефани Фраппар: о назначении заявила ФИФА

В 22 по Москве в Катаре пройдет исторический матч между сборными Германии и Коста Рики, главным судьей в котором впервые станет женщина, французский рефери Стефани Фраппар.

Ассистировать ей будут мексиканка Карен Диас Медина и бразильянка Неуза Бэк, а четвертым судьей станет Саид Мартинес родом из Гондураса.

Стефани Фраппар опытный судья. Ей уже удалось обслуживать престижный матч Лиги чемпионов в 2020-м году. Тогда встречались киевский Динамо и туринский Ювентус.