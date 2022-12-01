Путин: все отношения России с Японией идут через борьбу дзюдо

Владимир Путин пошутил о российско-японских взаимоотношениях, отметив, что они заключаются в постоянной борьбе.

1 декабря Владимир Путин публично заявил, что после недавнего землетрясения в Японии специалисты из Токио обратились за поддержкой к российским экспертам, которые располагаются на Камчатке и в Сахалине, хотя сейсмологических станций в японском государстве не менее трёх тысяч, а в двух регионах РФ всего лишь 300 таких объектов.

По мнению Путина, Япония вспоминает о дружбе с Россией лишь в трудных ситуациях, что напоминает о непрекращающейся борьбе дзюдо между Токио и Москвой.