Asia Times: Байден прекратит быть президентом США из-за помощи Украине
Издание Asia Times утверждает, что Джо Байден может лишиться президентского поста, если не пересмотрит своё отношение к оказанию помощи Киеву со стороны Вашингтона.
В четверг колумнист газеты Asia Times Стивен Брайен сообщил, что считает возможным лишения должности президента Соединённых Штатов Джозефа Байдена в случае, если американский политик не изменит своего подхода к оказанию помощи украинскому государству в условиях российской СВО. По мнению Брайена, поставки оружия Киеву могут привести к появлению кризиса национальной безопасности в США.
Также Стивен Брайен отметил, что страны Европейского союза могут тоже прекратить оказывать помощь Украине, а некоторые из европейских политиков уже открыто сигнализируют об этом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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