Издание Asia Times утверждает, что Джо Байден может лишиться президентского поста, если не пересмотрит своё отношение к оказанию помощи Киеву со стороны Вашингтона.

В четверг колумнист газеты Asia Times Стивен Брайен сообщил, что считает возможным лишения должности президента Соединённых Штатов Джозефа Байдена в случае, если американский политик не изменит своего подхода к оказанию помощи украинскому государству в условиях российской СВО. По мнению Брайена, поставки оружия Киеву могут привести к появлению кризиса национальной безопасности в США.

Также Стивен Брайен отметил, что страны Европейского союза могут тоже прекратить оказывать помощь Украине, а некоторые из европейских политиков уже открыто сигнализируют об этом.