Генсек НАТО Столтенберг: задача альянса – предотвратить выход боевых действий за пределы Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что задачей НАТО является предотвращение выхода боевых действий за пределы Украины.

1 декабря генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран-участниц НАТО заявил о том, что блок несёт ответственность за деэскалацию украинского конфликта.

Столтенберг утверждает, что основной задачей НАТО является предотвращение выхода боевых действий за пределы границ Украины, ввиду чего альянс «исключает отправку своих военных» для участия в спецоперации.