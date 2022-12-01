Телеведущий Беар Гриллс встретился в Зеленским в Украине
2022-12-01 19:25
Британский телеведущий Беар Гриллс посетил Украину, где провёл встречу с её президентом Владимиром Зеленским.
1 декабря стало известно, что приехавший вчера в Украину британский телеведущий Беар Гриллс провёл встречу с Владимиром Зеленским: вместе с украинским президентом британец прошёлся по улицам Киева, также зайдя в пункт обогрева граждан. Там Гриллс и Зеленский вместе выпили по стакану некой жидкости, предположительно являвшейся чаем.
Беар Гриллс является популярным на Западе блогером, который принимает участие в телепередачах, демонстрируя зрителям свои навыки выживания в дикой природе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Глава СНБО Украины Данилов призвал уничтожить Россию как государство
Сборная Германии вслед за Бельгией сенсационно вылетает с Чемпионата мира-2022
Росгвардия захватила секретные документы об упадке морального состояния ВСУ
У 89-летней Татьяны Дорониной неожиданно объявилась «племянница»
Медведев заявил о необходимости сохранить нацистские символы с Украины