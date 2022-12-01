Sky News: Борис Джонсон намерен баллотироваться в парламент на следующих выборах

Скандально известный британский экс-премьер Борис Джонсон планирует баллотироваться в парламент на следующих выборах.

1 декабря британский телеканал Sky News сообщил, что подавший в отставку после многочисленных скандалов бывший премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост депутата от избирательного округа Аксбридж и Южный Райслип на следующих выборах в британский парламент.

В свою очередь, Консервативная ассоциация Аксбриджа и Южного Райслипа сообщила, что полностью поддерживают кандидатуру Джонсона на выборах, которые пройдут в 2024 году.