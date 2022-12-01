Зеленский и ведущий программы «Выжить любой ценой» Беар Гриллс встретились в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с британским ведущим телепрограммы «Выжить любой ценой» Беаром Гриллсом.

В четверг, 1 декабря 2022 года, британский путешественник и ведущий телепрограммы «Выжить любой ценой» Беар Гриллс опубликовал в своём аккаунте Twitter фотографию прогулки по Киеву с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.

Гриллс также заявил о том, что в обозримом будущем в эфир выйдет снятый в столице Украины выпуск программы «Выжить любой ценой», однако не назвал точную дату.