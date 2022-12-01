Зеленский и ведущий программы «Выжить любой ценой» Беар Гриллс встретились в Киеве
2022-12-01 19:52
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с британским ведущим телепрограммы «Выжить любой ценой» Беаром Гриллсом.
В четверг, 1 декабря 2022 года, британский путешественник и ведущий телепрограммы «Выжить любой ценой» Беар Гриллс опубликовал в своём аккаунте Twitter фотографию прогулки по Киеву с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.
Гриллс также заявил о том, что в обозримом будущем в эфир выйдет снятый в столице Украины выпуск программы «Выжить любой ценой», однако не назвал точную дату.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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