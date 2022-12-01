Столтенберг: НАТО не позволит втянуть себя в конфликт на Украине
2022-12-01 19:54
Генсек Столтенберг заявил, что НАТО не позволит втянуть себя в украинский конфликт.
1 декабря РИА Новости сообщили, что генсек НАТО Йенс Столтенберг на переговорах в Германии с канцлером Олафом Шольцем заявил, что НАТО не является стороной конфликта на Украине и поэтому альянс не будет втянут в эту войну, но сейчас поддержка Украины важна как никогда раньше.
Однако ранее Столтенберг на пресс-конференции в Бухаресте выступал не за мирное урегулирование конфликта, а за продолжение активной военной помощи Киеву и утверждал, что Украине в этом конфликте необходимо победить иначе о членстве в НАТО не может быть и речи.
Опубликовано: Елена Калиновская
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