Глава «ДТЭК» Тимченко: у России нет шансов погрузить Украину в темноту
2022-12-01 20:01
Гендиректор Глава «ДТЭК» Максим Тимченко заявил, что у России нет шансов погрузить Украину в темноту.
1 декабря генеральный директор украинской компании «ДТЭК» Максим Тимченко в пресс-релизе заявил о том, что киевский режим готов к возможным массированным ракетным ударам ВС РФ по объектам энергосистемы Украины.
Тимченко добавил, что аварийным службам удалось возобновить электроснабжение в регионах Украины, ввиду чего глава «ДТЭК» убеждён, что у России нет шансов погрузить украинское государство во тьму.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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