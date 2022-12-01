Глава «ДТЭК» Тимченко: у России нет шансов погрузить Украину в темноту

Гендиректор Глава «ДТЭК» Максим Тимченко заявил, что у России нет шансов погрузить Украину в темноту.

1 декабря генеральный директор украинской компании «ДТЭК» Максим Тимченко в пресс-релизе заявил о том, что киевский режим готов к возможным массированным ракетным ударам ВС РФ по объектам энергосистемы Украины.

Тимченко добавил, что аварийным службам удалось возобновить электроснабжение в регионах Украины, ввиду чего глава «ДТЭК» убеждён, что у России нет шансов погрузить украинское государство во тьму.