Самыми влиятельными женщинами мира 2022 года стали финская премьер-министр Санна Марин и премьер Барбадоса Миа Моттли

Две женщины премьер-министры Финляндии и Барбадоса были признаны самыми влиятельными представительницами своего пола за 2022 год.

Список самых влиятельных женщин 2022 года составило издание Файнэншнл Таймс. В нем лидирующие строчки достались двум дамам, занимающим посты премьер-министров в своих странах: Санна Марин в Финляндии и Миа Моттли на Барбадосе. Последняя последовательно выступает за отъединение острова от протекции Великобритании.

Помимо них, в почетный список вошли колумбийский вице-президент Франсия Елена Маркес Мина, певица Билли Айлиш, Меган Маркл, а также судья Верховного суда Америки Кетанджи Браун.

В списке были отмечены участницы протестов в Иране, Ребекка Гомпертс, возглавлявшая кампанию за право женщин на аборты в США, и украинская правозащитница Александра Матвийчук.