Сборная Бельгии не вышла в плей-офф на ЧМ по футболу в Катаре, сыграв вничью с Хорватией

Команды Хорватии и Бельгии закончили матч с ничейным счётом на Чемпионате мира по футболу в Катаре.

Вечером 1 декабря в рамках игры группы F на Чемпионате мира по футболу в Катаре на стадионе "Ахмед бин Али" встретились сборные Бельгии и Хорватии. К удивлению многих спортивных аналитиков, бельгийская футбольная команда не вышла в стадию плей-офф чемпионата, поскольку сыграла с Хорватией вничью.

Примечательно, что вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа в сотый раз вышел на игру за свою команду именно в матче с Хорватией, подписав контракт с бельгийской сборной ещё в 2011 году.