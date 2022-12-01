Украина ведет переговоры с Западом о получении российских ПВО С-300

Украина намерена получить от западных стран российские ракетные комплексы С-300.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что страна ведет переговоры о получении очередной военной помощи.

Из его заявления следует, что Киев хочет получить от своих западных партнеров российские комплексы противовоздушной обороны С-300.

"Украина ведет переговоры с Западом о передаче Киеву ракет для системы противовоздушной обороны С-300, заявил министр обороны Украины Алексей Резников", - пишет ТАСС.

Отметим, что на данный момент Польша и другие страны НАТО не намерены передавать Украине американские ПВО Patriot.