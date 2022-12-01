Сборная Бельгии сенсационно вылетела с ЧМ-2022, даже не выйдя из группы

Бельгия стала первым грандом мирового футбола, вылетевшем с Чемпионата мира в Катаре.

В матче заключительного третьего тура группового этапа ЧМ-2022 национальная сборная Бельгии сыграла вничью со сборной Хорватии. В целом, непосредственно результат встречи не является чем-то удивительным, ведь Хорваты - финалисты Мундиаля 2018 года.

Удивительно то, что из-за этого результата Бельгия не вышла в раунд плей-офф, став первым грандом, покинувшим турнир. Перед началом турнира казалось, что в группе F все - Бельгия и Хорватия идут дальше, а Канада и Марокко - за бортом.

Однако, вышло все совсем иначе. Марокканцы стали пока главным открытием чемпионата. Практически сразу же после окончания матча главный тренер команды Роберто Мартинес объявил об уходе со своего поста.

Итог - Марокко и Хорватия шагают дальше и ждут своих соперников на стадии 1/8 финала.