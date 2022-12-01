Железняк: Верховная рада Украины постановила исключить Россию из ООН

Депутаты украинской Верховной рады приняли постановление с призывом исключить РФ из Организации объединённых наций.

В четверг вечером представитель Рады Ярослав Железняк публично заявил, что украинский парламент принял постановление, призывающее администрацию ООН произвести реформацию организации в связи с началом специальной военной операции армии РФ на территории Украины. Также Железняк утверждает, что данное постановление предлагает исключить Россию из Организации объединённых наций.

Примечательно, что накануне в Верховной раде Украины был представлен проект постановления о признании РФ государством-спонсором терроризма.