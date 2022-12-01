ФРГ передала Украине три танковых мостоукладчика Biber

Германия передала Украине три танковых мостоукладчика Biber, готовится передать семь ЗСУ Gepard.

1 декабря РИА Новости сообщили, ссылаясь на заявление Министерства обороны ФРГ, что на этой неделе Германия передала Украине три танковых мостоукладчика Biber, восемь надводных беспилотников, 12 пограничных автомобилей, 4 тысячи спальных мешков, запасные части для вертолетов Ми-24, а также 30 машин скорой помощи.

Кроме того дополнительно для передачи Киеву подготавливается семь немецких зенитных самоходных установок Gepard и 100 тысяч наборов для оказания первой медицинской помощи.