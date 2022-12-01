Пригожин: США подпадают под критерии террористов в отличие от «Вагнера»
Основатель "группы Вагнера" Евгений Пригожин утверждает, что его организацию нельзя признать террористической, однако таковыми можно признать США.
Недавно признавшийся в основании частной военной кампании "группа Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал желание администрации президента США Джо Байдена признать данную организацию террористической. По данным Пригожина, в характеристиках террористических организаций есть три основных и девять вторичных пунктов, однако "группа Вагнера" не подпадает ни под один из них.
Также Евгений Пригожин выразил уверенность, что Соединённые Штаты подпадают под все критерии террористической организации, коей не может быть признана "группа Вагнера", остановившая геноцид русскоязычного населения Донбасса ещё в 2014 году.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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