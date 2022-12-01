Старовойт: войска Украины обстреляли поселок Теткино в Курской области РФ

Курский губернатор Роман Старовойт сообщил об обстреле российской деревни Теткино недалеко от украинской границы.

Вечером 1 декабря губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал новое сообщение в собственном Telegram-канале, где заявил, что вооружённые силы Украины обстреляли из артиллерии приграничный российский посёлок Теткино, из-за чего в нём и соседнем Попово-Лежачи появились проблемы с подачей электроэнергии в частные дома.

По данным Старовойта, ремонтные бригады совместно с энергетиками уже выехали на место происшествия для устранения неполадок, что позволит восстановить электроснабжение в приграничных российских сёлах.