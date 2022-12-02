Впервые обладательницей почетного титула "Мисс Земля" стала кореянка

23-летняя Мина Сью Чой из Кореи завоевала звание первой красавицы на планете. Девушка получила заветную корону из рук прошлогодней победительницы - Дестини Эвелин Вагнер из Белиза.

Три претендентки из Палестины, Колумбии и Австрии, которые шли буквально "по пятам" за Миной, не смогли обойти красавицу из Кореи.

Девушкам достались титулы "Мисс Воздух - 2022", "Мисс Огонь - 2022", "Мисс Вода - 2022".

В 2020-21 годах конкурс проводился виртуально из-за разгула пандемии. В этом году зрелище было организовано вживую. А финал, прошедший 29 ноября в филиппинском городе Паранаке, был особенно красочным.

Конкурс "Мисс Земля" - самый молодой из подобных мероприятий. Организован он был не только с целью показа грандиозного шоу, но и с желанием привлечь внимание общественности к проблемам экологии.

Девушка, которая претендует на титул победительницы, должна сочетать в себе прекрасные внешние данные и стремление активно участвовать в спасении природы планеты.

В наступающем году "Мисс Земля" должна нести почетную обязанность представительницы программы ООН по окружающей среде, активно сотрудничать с Всемирным фондом дикой природы и другими подобными организациями.

Мина в анкете участницы конкурса назвала своим любимым животным дельфина.

Родилась девушка из Южной Кореи в австралийском Сиднее, там прожила до 7 лет и уехала в Сеул. В 2021 году Мина переехала в Америку, где изучала искусство коммуникаций в Университете

Иллинойса в Урбана-Шампейн. Там же ей удалось заполучить титул "Мисс Корея - 2021".

Девушка поддерживает идею использования экологичного транспорта для защиты окружающей среды и предпочитает передвигаться по улицам Сеула на велосипеде.

В финальной части конкурса жюри задало главный вопрос всем четырем претенденткам: «Что бы вы хотели исправить в этом мире и как бы вы это сделали?»

Мина Сью Чой в ответе обратила внимание на такие человеческие качества, как сострадание друг другу, умение поставить себя на место другого.

В заключение девушка добавила, что ее цель в жизни - сделать мир более добрым, чутким и понимающим чувства и эмоции всех людей, живущих на планете.