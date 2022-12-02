Сенаторы США хотят признать «вагнеровцев» террористами
В конгресс США внесен законопроект о признании ЧВК «Вагнер» террористической структурой.
В пятницу утром ТАСС сообщает, что сенатор Роджер Уикер вместе с представителем демократической партии от штата Мэриленд Бен Кардин представил внесли законопроект, обязывающий Госдепартамент признать частную военную компанию "Вагнер" иностранной террористической организацией и привлечении их к ответственности.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писало, что администрация президента США Джо Байдена изучает возможность признания частной военной компании "Вагнер" иностранной террористической организацией из-за ее действий в российской СВО на Украине.
Отмечается, что признание ЧВК иностранной террористической организацией позволило бы США возбудить уголовное преследование против группы и ее членов, а также следить за ее активами по всему миру.
Опубликовано: Елена Калиновская
Песков заявил о готовности Путина к переговорам с США
В РПЦ назвали решение СНБО по УПЦ утратой остатков здравого смысла
Шольц: необходимо вернуться к миру с Россией и к ранее действующим соглашениям
Канье Уэст снова мучается от биполярного расстройства
Марочко заявил, что на Украине возросло число дезертирств после слов дер Ляйен о потерях 100 000 человек