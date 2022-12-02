США просят страны Ближнего Востока передать Украине системы ПВО NASAMS
2022-12-02 10:16
Вашингтон ведет переговоры в восточными странами о передаче Украине систем ПВО.
Соединенные Штаты Америки намерены передать Вооруженным силам Украины системы противовоздушной обороны NASAMS, но есть одно "но".
Передать они намереваются не свои ракетные комплексы, а те, что были отправлены или проданы странам Ближнего Востока.
Как сообщается, Вашингтон уже ведет переговоры с ближневосточными государствами о передаче Украине данных комплексов.
"Соединенные Штаты ведут переговоры с некоторыми странами Ближнего Востока о передаче Украине систем ПВО NASAMS, которые стоят на их вооружении", - пишет тг-канал "Военный обозреватель".
Опубликовано: Николай Скира
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