США просят страны Ближнего Востока передать Украине системы ПВО NASAMS

Вашингтон ведет переговоры в восточными странами о передаче Украине систем ПВО.

Соединенные Штаты Америки намерены передать Вооруженным силам Украины системы противовоздушной обороны NASAMS, но есть одно "но".

Передать они намереваются не свои ракетные комплексы, а те, что были отправлены или проданы странам Ближнего Востока.

Как сообщается, Вашингтон уже ведет переговоры с ближневосточными государствами о передаче Украине данных комплексов.

"Соединенные Штаты ведут переговоры с некоторыми странами Ближнего Востока о передаче Украине систем ПВО NASAMS, которые стоят на их вооружении", - пишет тг-канал "Военный обозреватель".