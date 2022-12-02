Внук Ротару Анатолий впервые признался, что уехал из Украины

Внук известной в России и Украине певицы Софии Ротару Анатолий в одном из последних своих интервью прокомментировал свой отъезд из Украины.

Внук Софии Ротару Анатолий рассказал, что 2022 год - самое сложное время в его жизни.

Родственник именитой исполнительницы признался, что ему пришлось уехать из Украины и начать новую жизнь.

В течение полугода молодой человек "кочевал". Такая жизнь многому научила и помогла по-другому взглянуть на происходящее вокруг.

Сейчас у Анатолия куча планов, посвящать в которые он не стал.