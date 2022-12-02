Канье Уэст признался в симпатии к Гитлеру

Рэп-исполнитель Канье Уэст признался, что ему нравится Гитлер. Какковы причины такой симпатии?

Экс-супруг Ким Кардашьян Канье Уэст ошарашил, выразив симпатию к Адольфу Гитлеру в интервью ведущему телевидения Алексу Джонсону, о чем информирует телеканал "360".

Музыкант убежден, что в Гитлере было много положительного. Уэст заявил, что немецкий диктатор "сделал что-то хорошее".

Рэпер вспомнил, что Гитлер "изобрел хайвеи, изобрел микрофон", которым тот пользуется как музыкант. Также плюсом правителя исполнитель считает тот факт, что он был христианином.