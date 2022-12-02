В Москве в районе Братеевсого моста загорелось судно

В Москве загорелось судно, это случилось в районе Братеевского моста столицы.

Неподалеку от Братеевского моста российской столицы, прямо на реке начало гореть небольшое судно. ЧП произошло на юго-востоке Москвы.

Как сообщает телеграм-канал Вести, сотрудники пожарной службы уже прибыли на место происшествия и начали тушить огонь.

"В Москве загорелось судно в районе Братеевского моста на юго-востоке столицы. Площадь пожара около 15 кв. м. В ГУ МЧС по Москве отметили, что пожарные прибыли на место и приступили к тушению", - пишет источник.

При этом на данный момент о наличии погибших или пострадавших в результате пожара не сообщается.