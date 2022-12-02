В Москве в районе Братеевсого моста загорелось судно
2022-12-02 11:05
В Москве загорелось судно, это случилось в районе Братеевского моста столицы.
Неподалеку от Братеевского моста российской столицы, прямо на реке начало гореть небольшое судно. ЧП произошло на юго-востоке Москвы.
Как сообщает телеграм-канал Вести, сотрудники пожарной службы уже прибыли на место происшествия и начали тушить огонь.
"В Москве загорелось судно в районе Братеевского моста на юго-востоке столицы. Площадь пожара около 15 кв. м. В ГУ МЧС по Москве отметили, что пожарные прибыли на место и приступили к тушению", - пишет источник.
При этом на данный момент о наличии погибших или пострадавших в результате пожара не сообщается.
Опубликовано: Николай Скира
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