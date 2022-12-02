Сотрудника Белтелерадиокомпании осудили на 4 года колонии за дискредитацию Беларуси
2022-12-02 11:13
В белорусской столице был вынесен приговор экс-сотруднику Белтелерадиокомпании.
Как сообщает российское информагентство ТАСС со ссылкой на СБ Беларусь Сегодня, в Минске был оглашен приговор бывшему работнику белорусского телевидения Дмитрию Лукше.
Суд приговорил Дмитрий к 4 годам колонии по обвинению в дискредитацию Беларуси и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Также он должен будет выплатить штраф в размере 500 базовых величин (16 тысяч белорусских рублей). Отмечается, что отбывать наказание он будет в колонии общего режима.
Опубликовано: Николай Скира
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