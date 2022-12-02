Главный цвет 2023 года назван институтом цвета Pantone

Институт цвета "Pantone" каждый год объявляет главный цвет. Всемирно известные модные бренды выпускают свои коллекции в соответствии с решением "Pantone".

Институт цвета "Pantone" ежегодно объявляет главный цвет грядущего года.

Это решение сильно влияет на моду. Именитые бренды включают в свои коллекции самый трендовый цвет года.

Итак, главным цветом 2023 стал необычный оттенок красного - Viva Magenta 18-1750. Это "смелый и бесстрашный, пульсирующий цвет, изобилие которого способствует радостному и оптимистичному настроению".