Главный цвет 2023 года назван институтом цвета Pantone
2022-12-02 11:18
Институт цвета "Pantone" каждый год объявляет главный цвет. Всемирно известные модные бренды выпускают свои коллекции в соответствии с решением "Pantone".
Институт цвета "Pantone" ежегодно объявляет главный цвет грядущего года.
Это решение сильно влияет на моду. Именитые бренды включают в свои коллекции самый трендовый цвет года.
Итак, главным цветом 2023 стал необычный оттенок красного - Viva Magenta 18-1750. Это "смелый и бесстрашный, пульсирующий цвет, изобилие которого способствует радостному и оптимистичному настроению".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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