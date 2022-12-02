Истребитель Миг-31 разбился в Приморском крае

APS
2022-12-02 11:25

Российский современный самолет-истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Приморском крае.

Как сообщает информационное агентство ТАСС, в Приморском крае Российской Федерации разбился военный самолет МиГ-31.

Известно, что ЧП произошло в лесном массиве неподалеку от села Алексеевка. Оба пилота, как сообщается, сумели катапультироваться.

"В Приморском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31, экипаж катапультировался, сообщили в экстренных службах", - пишет ТАСС.

Опубликовано: Николай Скира