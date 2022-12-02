СБУ провели обыски в православных монастырях трех областей Украины

APS
2022-12-02 11:34

В Украине начались массовые обыски в православных монастырях российского патриархата.

Украинские силовики начали проводить обыски на объектах Украинской православной церкви Московского патриархата.

Обыски прошли в монастырях и семинариях Житомирской, Ровненской и Закарпатской областей Украины.

"Служба безопасности Украины отчиталась о "контрразведывательных мероприятиях" на объектах Украинской православной церкви Московского патриархата в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях", - пишет РБК.

Ранее на западе Украины требовали запретить деятельность Украинской православной церкви, которая подчиняется Москве.

Опубликовано: Николай Скира