Прилучный и Брутян скоро станут родителями
2022-12-02 11:37
Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян скоро станут родителями. Молодая супруга "мажора" беременна.
Павел Прилучный и его молодая жена и коллега Зепюр Брутян вскоре станут родителями.
Брутян стоит на учете по беременности в подмосковном клиническом госпитале Лапино. По имеющимся данным, супруга "мажора" находится на 4-ом месяце беременности.
Получается, что малыш должен родится в мае.
Пол ребенка знаменитости не узнавали. Беременность Зепюр протекает легко.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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