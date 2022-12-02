Прилучный и Брутян скоро станут родителями

Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян скоро станут родителями. Молодая супруга "мажора" беременна.

Павел Прилучный и его молодая жена и коллега Зепюр Брутян вскоре станут родителями.

Брутян стоит на учете по беременности в подмосковном клиническом госпитале Лапино. По имеющимся данным, супруга "мажора" находится на 4-ом месяце беременности.

Получается, что малыш должен родится в мае.

Пол ребенка знаменитости не узнавали. Беременность Зепюр протекает легко.