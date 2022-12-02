СБУ пришли с обысками в монастыри УПЦ Московского патриархата

Украинские спецслужбы проводят контрразведывательные мероприятия в православных монастырях.

Служба безопасности Украины проводит обыски в православных монастырях в трех областях страны - Житомирской, Ровенской и Закарпатской.

Контрразведывательные мероприятия, как их назвали в киевских спецслужбах, проходят на объектах УПЦ Московского патриархата.

"Служба безопасности Украины отчиталась о "контрразведывательных мероприятиях" на объектах Украинской православной церкви Московского патриархата", - говорится в сообщении.