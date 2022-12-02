Тимофей Спивак ушел из жизни в возрасте 75 лет
2022-12-02 11:48
Известный актер, отец Марьяны Спивак Тимофей Спивак ушел из жизни на 76-м году жизни. О кончине звезды экрана сообщила его дочь и коллега.
Умер известный в СССР и РФ актер Тимофей Спивак. Звезде экрана было 75 лет. О кончине артиста сообщила его дочь и коллега Марьяна Спивак.
Марьяна написала в соцсетях, что отец скончался 30 ноября. Прощание назначено 02.12.2022 в 11:00 в храме Архангела Михаила.
Похоронен актер будет на Хованском кладбище.
Тимофей Спивак снялся в таких картинах, как "Прощание славянки", "Марица", "Алый камень", "Эпидемия", "Шифр".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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