Бредли Купер и Ирина Шейк , которые недавно воссоединились, отметят Рождество дома

Актер Бредли Купер и супермодель Ирина Шейк отметят Рождество в тихом семейном кругу

Видимо, голливудский актер Брэдли Купер и супермодель Ирина Шейк снова вместе.

Громкое расставание в прошлом, а сейчас знаменитости выходят вместе в свет, отметили День Благодарения друг с другом.

В настоящее время пара в предвкушении Рождества. Знаменитости намерены отпраздновать его в тихом семейном кругу.