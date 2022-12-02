Бредли Купер и Ирина Шейк , которые недавно воссоединились, отметят Рождество дома
2022-12-02 11:53
Актер Бредли Купер и супермодель Ирина Шейк отметят Рождество в тихом семейном кругу
Видимо, голливудский актер Брэдли Купер и супермодель Ирина Шейк снова вместе.
Громкое расставание в прошлом, а сейчас знаменитости выходят вместе в свет, отметили День Благодарения друг с другом.
В настоящее время пара в предвкушении Рождества. Знаменитости намерены отпраздновать его в тихом семейном кругу.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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