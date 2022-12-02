Зеленский приказал запретить деятельной УПЦ Московского патриархата

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о церкви.

Владимир Зеленский распорядился ввести в действие решение СНБО Украины об ограничении деятельности УПЦ Московского патриархата.

"Мы обеспечим для нашего государства всю полноту независимости. В частности, духовную независимость. Мы никогда и никому не позволим строить империю в украинской душе", - заявил Зеленский.

Также сегодня прошли обыски в монастырях и других объектах УПЦ, в ом числе и в духовных семинариях. Зеленский также заявил, что Киево-печерская лавра может быть национализирована.