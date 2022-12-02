Зеленский приказал запретить деятельной УПЦ Московского патриархата
2022-12-02 11:55
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о церкви.
Владимир Зеленский распорядился ввести в действие решение СНБО Украины об ограничении деятельности УПЦ Московского патриархата.
"Мы обеспечим для нашего государства всю полноту независимости. В частности, духовную независимость. Мы никогда и никому не позволим строить империю в украинской душе", - заявил Зеленский.
Также сегодня прошли обыски в монастырях и других объектах УПЦ, в ом числе и в духовных семинариях. Зеленский также заявил, что Киево-печерская лавра может быть национализирована.
Опубликовано: Николай Скира
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