Лукашенко и Путин по телефону договорились о проведение личной встречи
2022-12-02 12:04
Президенты Беларуси и России провели телефонный разговор и договорились о личной встрече.
Белорусский и российский президенты утром 2 декабря пообщались по телефону. Телеграм-канал пресс-службы Лукашенко Пул Первого раскрыл подробности беседы.
Из сообщения следует, что главы государств договорились провести в декабре личную встречу.
"Президенты наметили и график дальнейших контактов, договорившись провести в декабре встречу", - говорится в сообщении телеграм-канала.
Также Путин и Лукашенко сообщили ведение совместный действий в условиях текущей международной обстановки.
Опубликовано: Николай Скира
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