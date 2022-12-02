Лукашенко и Путин по телефону договорились о проведение личной встречи

Президенты Беларуси и России провели телефонный разговор и договорились о личной встрече.

Белорусский и российский президенты утром 2 декабря пообщались по телефону. Телеграм-канал пресс-службы Лукашенко Пул Первого раскрыл подробности беседы.

Из сообщения следует, что главы государств договорились провести в декабре личную встречу.

"Президенты наметили и график дальнейших контактов, договорившись провести в декабре встречу", - говорится в сообщении телеграм-канала.

Также Путин и Лукашенко сообщили ведение совместный действий в условиях текущей международной обстановки.