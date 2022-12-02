75-летний вдовец Стешенко Семаго написал покойной прощальное письмо

75-летний вдовец актрисы Натальи Стешенко, экс-депутат Госдумы Владимир Семаго написал покойной прощальное письмо, сокрушаясь о том, что это его похороны были бы естественными, а не молодой женщины.

Муж внезапно скончавшейся Натальи Стешенко Владимир Семаго сокрушается несправедливости жизни. Ведь ему 75 лет, а хоронит он свою жену, которой 37.

К несчастью, судьба распорядилась по-своему, забрав жизнь молодой актрисы на глазах ее 10-летнего сына.

Вдовец артистки написал в сети, что он и его маленький наследник осиротели.