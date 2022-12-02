Белорусские силовики перехватили украинский беспилотник

Белорусские силовики перехватили направлявшийся с украинской стороны разведывательный БЛА.

1 декабря Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что в 1200 метрах от государственной границы над пунктом пропуска Мокраны на высоте около 300 метров белорусские пограничники совместно с военнослужащими Вооружённых сил обнаружили квадрокоптер, который направлялся с украинской стороны в тыл белорусской территории.

Уточняется, что применив радиоэлектронное, оружие дрон был принудительно посажен.

В ведомстве отмечается, что квадрокоптер не имел опознавательных знаков, а также был оборудован встроенной видеокамерой для ведения разведки приграничной территории Республики Беларусь.