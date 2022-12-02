Рэпер Канье Уэст в прямом эфире назвал себя нацистом
2022-12-02 12:25
Известный американский рэпер Канье Уэст провел прямой эфир и назвал себя нацистом.
Канье Уэст проводит свой очередной эфир в интернете. На этот раз он решился порассуждать о нацизме.
"Гитлер убивал людей? Обама тоже убивал. Обама не был первым чернокожим президентом – он был очередным президентом-евреем", - сказа он.
Затем он добавил, что "нацисты крутые". Также он признался в симпатии к политике России и президента страны Владимира Путина.
Опубликовано: Николай Скира
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