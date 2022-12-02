Рэпер Канье Уэст в прямом эфире назвал себя нацистом

Известный американский рэпер Канье Уэст провел прямой эфир и назвал себя нацистом.

Канье Уэст проводит свой очередной эфир в интернете. На этот раз он решился порассуждать о нацизме.

"Гитлер убивал людей? Обама тоже убивал. Обама не был первым чернокожим президентом – он был очередным президентом-евреем", - сказа он.

Затем он добавил, что "нацисты крутые". Также он признался в симпатии к политике России и президента страны Владимира Путина.