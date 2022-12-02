Канье Уэст: Я поддерживаю Россию и Владимира Путина
2022-12-02 12:29
Американский рэп-исполнитель Канье Уэст признался в том, что поддерживает Путина.
Известный на весь мир рэпер Канье Уэст вчера ошарашил весь интернет своими заявлениями, сделанными в прямом эфире.
Он резко заявил, что поддерживает идеологию нацизма: "Нацизм - это круто", - заявил Канье Уэст. Это не стало единственный "признанием" музыканта.
Также на слова ведущего о поддержке президента России Владимира Путина и России в целом, Уэст заявил: "Я тоже так считаю".
Опубликовано: Николай Скира
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