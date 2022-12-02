Волочкова рассказала, как будет встречать Новый год
2022-12-02 13:40
Балерина Анастасия Волочкова уже готова к встрече Нового года. По крайней мере, наряд уже выбран.
Анастасия Волочкова убеждена, что каждый творец своего счастья.
В гороскопы артистка не верит, по этой причине и наряд на Новый год будет одевать, какой ей по душе, а не чтобы угодить звездам и соблюсти все требования по китайскому календарю.
Для знаменитости важнее не цвет одежды в праздник, а цвет души человека.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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