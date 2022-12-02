Волочкова толкнула на красной дорожке Николаеву, которая является мачехой дочери балерины Ариадны

Балерина Анастасия Волочкова толкнула ведущую и нынешнюю жену Игоря Вдовина Елену Николаеву на красной дорожке, сделав вид, что случайно.

Накануне в столице прошла церемония награждения "Событие года - 2022".

Мероприятие чуть не спровоцировало серьезный конфликт, так как на него явились Анастасия Волочкова и Елена Николаева, о чем сообщает "СтарХит".

Экс-супруга композитора Игоря Вдовина и его настоящая давали интервью представителям СМИ и неожиданно пересеклись.

Волочкова, проходя мимо Николаевой, как будто нечаянно оттолкнула мачеху своей дочери Ариадны. После звезды друг к другу не подходили.