Волочкова толкнула на красной дорожке Николаеву, которая является мачехой дочери балерины Ариадны
2022-12-02 13:58
Балерина Анастасия Волочкова толкнула ведущую и нынешнюю жену Игоря Вдовина Елену Николаеву на красной дорожке, сделав вид, что случайно.
Накануне в столице прошла церемония награждения "Событие года - 2022".
Мероприятие чуть не спровоцировало серьезный конфликт, так как на него явились Анастасия Волочкова и Елена Николаева, о чем сообщает "СтарХит".
Экс-супруга композитора Игоря Вдовина и его настоящая давали интервью представителям СМИ и неожиданно пересеклись.
Волочкова, проходя мимо Николаевой, как будто нечаянно оттолкнула мачеху своей дочери Ариадны. После звезды друг к другу не подходили.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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