Манукян признался в любви Долиной после записи совместной песни
2022-12-02 14:04
Блогер Давид Манукян исполнил свою давнюю мечту. Он записал с певицей Ларисой Долиной совместный трек. После Дава рассыпался в комплиментах и даже признался артистке в любви.
Блогер и певец Давид Манукян записал совместную композицию с Ларисой Долиной, о чем он сообщил в интервью "Super.ru". Звезда интернета осыпал именитую артистку комплиментами, признавшись той в любви.
Общаться с Долиной Манукян начал после шоу "Битва поколений". За совместный трек блогер горячо поблагодарил вокалистку.
Он назвал исполнительницу профессионалом своего дела и приятным человеком.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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