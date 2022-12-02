Манукян признался в любви Долиной после записи совместной песни

Блогер Давид Манукян исполнил свою давнюю мечту. Он записал с певицей Ларисой Долиной совместный трек. После Дава рассыпался в комплиментах и даже признался артистке в любви.

Блогер и певец Давид Манукян записал совместную композицию с Ларисой Долиной, о чем он сообщил в интервью "Super.ru". Звезда интернета осыпал именитую артистку комплиментами, признавшись той в любви.

Общаться с Долиной Манукян начал после шоу "Битва поколений". За совместный трек блогер горячо поблагодарил вокалистку.

Он назвал исполнительницу профессионалом своего дела и приятным человеком.