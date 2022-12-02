Святая мученица Екатерина могла выйти замуж за императора Максимилиана, но предпочла умереть за веру Христову
Мученица Екатерина была столь сильна в своей вере, что отказалась выйти замуж за самого императора Максимиллиана.
Святая дева Екатерина происходила из знатной и состоятельной семьи и была дочерью египетского наместника при правлении императора Максимилиана. Мать Екатерины втайне исповедовала христианскую веру. Поэтому, когда дочь заявила, что вступит в брак только с человеком, превосходящим ее в знатности, уме и красоте, она отправилась вместе с Екатериной к своему духовному наставнику, дабы узнать, как быть с непокорной дочерью.
Духовник поведал Екатерине о Христе, Небесном Женихе, который превосходит ее во всех добродетелях. Екатерина пожелала узреть его в видении. Следующую ночь дева провела в молитвах. Ей явилась Богоматерь с Иисусом, но он отвратил от нее свой лик, столь бедной и убогой она ему казалась, как и любой человек, не познавший благодати святого Крещения.
Богомольный наставник узнал о том, и свершил над Екатериной таинство святого Крещения, и в следующем видении Христос глядел на нее ласково и даровал ей перстень, который остался на ее руке и после того, как видение исчезло.
Опубликовано: Эльза Ли
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