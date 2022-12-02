72-летняя Нэнси Харц планировала начать новую жизнь со своим возлюбленным Рэем, но он оказался жестоким убийцей

72-летняя Нэнси Харц хотела колесить по Америке в фургоне со своим новым бойфрендом Рэем, но тот оказался убийцей не менее чем трех женщин.

В 2014 году Нэнси Харц познакомилась в Интернете с неким Рэем, они стали встречаться. И, хотя дочерям женщины мужчина не понравился, та продала дом и машину, и заявила, что они отправляются колесить по Штатам в фургоне.

Летом 2015 года мать перестала выходить на связь, и дочери заявили о ее пропаже в полицию. Но оснований для розыска не было, поэтому дело встало. Тогда женщины обратились к частному детективу. Они получали письма от Рэя с адреса матери, в котором отличалась пара букв, что навело на подозрения.

Детективу удалось поговорить по телефону с Нэнси несколько раз, но удостовериться в том, что это она возможности не было. Тогда он узнал у дочерей и составил несколько вопросов, ответы на которые могла знать только Нэнси, и в ходе разговора задал их собеседнице.

Ответить правильно она не смогла, к тому же детектив записал голос женщины, прослушав который, ее дети убедились, что говорила не их мать. Дальнейшее расследование выявило, что Рэем представился канадский гражданин Роберт Лоусон Карнохан, при котором нашли оружие, поддельные удостоверения личности и вещи Нэнси и двух других женщин Невы Линдли и Варны Клейтон.

В 2019 году полиция нашла останки Нэнси Харц, но причастность к ее смерти Карнохана доказать не удалось. Его осудили за незаконное хранение оружия и подделку документов на 30 лет.