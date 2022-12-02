Глюкоза рассказала о беременности своей дочери Лиды, которой 15 лет

Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) поделилась соображениями по поводу действий в случае ранней беременности своей дочери.

Наталья Ионова, она же Глюкоза, является мамой двоих дочерей, Веры (11 лет) и Лиды (15 лет). Воспитание младшей наследницы пока хлопот не доставляет, а со старшей все иначе.

Лиду уже 2 раза выгоняли из школы за курение. Девочка коротко стрижется, красит волосы в яркие цвета, носит пирсинг.

Звездная мама не запрещает дочери создавать яркие образы.

На всякий случай Ионова разработала план действий на случай ранней беременности своей наследницы. Аборт она Лиде делать не разрешит.